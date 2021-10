“Benvenuti a Cesa” è il titolo assegnato ad una iniziativa, voluta dall’Assessore al Commercio Francesca D’Agostino e sostenuta dall’intera Amministrazione Comunale, per accogliere i nuovi residenti e incrementare il commercio locale.

“A tutti coloro che entreranno a far parte della nostra comunità – spiega la delegata al Commercio – sarà assegnato un voucher non convertibile di un importo pari ad euro 20 per ogni nucleo familiare, finalizzato ad incentivare la circolazione dell’economia nello stesso contesto locale, nonché con l’intento di contribuire a rilanciare gli esercizi commerciali”.

I commercianti che aderiranno potranno erogare beni in cambio di questi voucher, utilizzabili per l’acquisto di tutti i prodotti escluso alcolici e superalcolici. Inoltre, i commercianti si impegneranno ad esporre presso l’attività il logo del progetto, per un più semplice riconoscimento da parte del beneficiario”.

Il Comune si impegnerà, a sua volta, a rendere pubblico l’elenco di tutte le attività che aderiranno all’iniziativa in modo da agevolare il beneficiario. Per partecipare i commercianti dovranno presentare domanda entro il giorno 06 novembre 2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune. I voucher non convertibili saranno rimborsati, previa richiesta presso il Comune, dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.