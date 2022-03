Covid in Campania, aumentano ancora ricoveri e indice di contagio: il bollettino

Sono 5189 i nuovi positivi al Covid in Campania sui 32555 test effettuati, per un indice di contagio che si attesta poco sotto il 16% (15,93%) sostanzialmente in linea con il 15,74% registrato ieri. Tre le persone decedute.

In aumento di tre unità il numero dei posti letto di terapia intensiva occupati (28 a fronte dei 25 di ieri). Meno uno, invece, per quanto concerne i posti letto di degenza occupati che sono 544 a fronte dei 545 di ieri. (ANSA).

In Cina ritorna il terrore per il Covid, mai così tanti contagi dal picco di Wuhan

Preoccupa la situazione in Cina, con numeri di contagi da Covid-19 mai visti dall’inizio della pandemia. Oggi segnalate 1.100 nuove infezioni interne, per la prima volta a quattro cifre dal picco di Wuhan. Changchun, capoluogo con 9 milioni di abitanti della provincia cinese di Jilin, è stata messa in lockdown negli sforzi di contenimento della nuova ondata di casi.

Secondo quanto riferiscono i media cinesi, le autorità locali, annunciando l’avvio di test di massa, hanno ordinato ai residenti di lavorare da casa e di consentire a una persone per ogni nucleo familiare di uscire ogni due giorni per l’acquisto di beni primari. La Commissione sanitaria nazionale ha riferito oggi 555 nuovi contagi rilevati giovedì nel Paese, di cui 397 locali e 158 importati. La Cina introdurrà i test antigenici rapidi per la prima volta dallo scoppio della pandemia del Covid-19, secondo quanto annunciato dalla Commissione sanitaria nazionale. Una misura che servirà a contrastare la variante di Omicron in rapida diffusione a dispetto della politica della ‘tolleranza zero’. Ampiamente usati nel resto del mondo, i test rapidi sono stati limitati in Cina. I kit saranno ora disponibili per normali cittadini e cliniche.