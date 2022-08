Massacrato dai clienti a Ischia, Boris rischia di perdere l’occhio

Boris Boffelli rischia di perdere un occhio dopo esser stato aggredito da due clienti di un noto hotel di Ischia. Il 49enne è ancora ricoverato all’Ospedale del Mare in gravi condizioni, perciò gli investigatori non hanno ancora potuto ascoltarlo. I due napoletani avrebbero picchiato l’uomo per via di un apprezzamento di troppo rivolto a una delle donne che era in loro compagnia. Invece ad importunare una cliente, secondo i familiari, sarebbe il collega del 49enne.

Dopo l’aggressione, risalente al 21 agosto, Boris venne trasportato in elicottero nell’ospedale napoletano dove per lui i medici avevano stilato una prognosi di 45 giorni. Nelle scorse ore è stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico ad un occhio, come riporta Fanpage.

LA DENUNCIA DEGLI AGGRESSORI

Un 35enne e un 37enne, entrambi del centro di Napoli e già noti alle forze dell’ordine, hanno aggredito uno dei camerieri colpendolo anche con una bottiglia di vetro in testa. Colpi violenti, costati il trasporto immediato in elicottero all’ospedale del Mare, un intervento chirurgico d’urgenza al volto e una prognosi di 45 giorni.

I carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto, hanno identificato e denunciato per lesioni gravissime i due napoletani, poi proposti anche per il foglio di via obbligatorio. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, la lite sarebbe scoppiata per un complimento fatto dal dipendente del locale ad una delle donne in compagnia dei denunciati.