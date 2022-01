“Verità e giustizia per Crescenzo Del Prete”, il giovane papà morto all’ospedale di Frattamaggiore

Verità e giustizia per Crescenzo Del Prete per tutti Renzo, 40 anni, di Frattamaggiore ma domiciliato ad Orta di Atella, deceduto all’ospedale di Frattamaggiore. La famiglia chiede chiarezza ed ha presentato un esposto al locale Commissariato. Renzo, padre di due figli piccoli, giovedì ha accusato un malore ed è stato portato all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Dopo poche ore dal ricovero è deceduto. La famiglia non si aspettava una notizia così tremenda ed ha presentato regolare denuncia presso il Commissariato locale che ha immediatamente allertato la Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasportata al Policlinico di Napoli, e della cartella clinica. Probabilmente nei prossimi giorni ci saranno ulteriori accertamenti sul corpo del 40enne.

“Giustizia per Renzo. Si va in ospedale per curarsi non per morire ,la Giustizia farà il suo corso , fate chiarezza e provati i fatti , in galera e buttate la chiave. Devono pagare a tutti i livelli , non si può morire così , troppo ingiusto, troppo dolore .Dio vi presenterà il conto”, scrivono gli amici sui social.