Positivo al Covid scappa dall’ospedale ed uccide il figlio, tragedia a Viterbo

Tragedia familiare a Cura di Vetralla (Viterbo), dove un bambino di 10 anni è stato trovato senza vita con una ferita da taglio alla gola nella sua abitazione. Ad uccidere il piccolo Mattias è stato il padre, il 44enne di origine polacca Mirko Tonkov, che avrebbe poi minacciato di far esplodere la casa con il gas. La madre è stata trovata ferita con numerose coltellate accanto al piccolo. L’uomo è stato arrestato per omicidio. L’uomo, portato in ospedale in codice rosso, aveva un divieto di avvicinamento emesso dal gip per un problema familiare. A scoprire la tragedia sono stati i vigili del fuoco, giunti sul posto per una presunta fuga di gas e invece si sono ritrovati il corpicino del bambino esanime, vicino al corpo riverso a terra della mamma. Le condizioni della donna sono gravi. La tragedia è avvenuta al culmine di una lite tra i genitori. Tonkov si trovava in ospedale a Roma, poiché era risultato positivo al Covid, ma era uscito lunedì per raggiungere Cura di Vetralla.

