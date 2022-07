Giallo a Pompei, trovato il cadavere di un uomo: si indaga per omicidio

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Pompei, all’interno di una baracca in un’area di campagna in località Messigno, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori si tratta di un bracciante agricolo di origini ucraine che viveva lì. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, si indaga per omicidio.

Ancora da chiarire le cause del decesso, che non si esclude possa essere avvenuto per cause naturali. Ad ogni modo, nonostante il cadavere non presenti evidenti segni di violenza, alcune lesioni riscontrate sul corpo avrebbero fatto ipotizzare che l’uomo potrebbe essere stato strangolato. Se ne saprà di più nei prossimi giorni quando verrà effettuata l’autopsia. La zona non sarebbe videosorvegliata. Come si legge su fanpage.it, le indagini sono affidate al commissariato Pompei con gli agenti che hanno rintracciato e ascoltato alcune persone, tra cui quelle che hanno avuto rapporti col 52enne nei giorni scorsi.