Gigi D’Alessio presto papà. Il cantante napoletano e la nuova compagna Denise Esposito sono ormai usciti allo scoperto e, sebbene la notizia fosse già stata annunciata dai media, la compagna del cantante ha ufficializzato la gravidanza pubblicando la prima foto con il pancino.

Gigi D’Alessio presto papà, la reazione di Anna Tatangelo

Denise, più giovane dell’artista napoletano di 26 anni, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae davanti ad uno specchio mentre si accarezza il grembo. Per il cantante napoletano è il quinto figlio. A non gioire della situazione, secondo quanto si legge anche su Il Mattino, è l’ex compagna del cantante, Anna Tatangelo. Sebbene l’artista di Sora abbia ritrovato la serenità al fianco del rapper Livio Cori, pare non abbia digerito la notizia della nuova paternità di D’Alessio. In particolare, l’artista non si sarebbe mai aspettata che l’ex marito rimettesse su famiglia così rapidamente. Inoltre, pare che la Tatangelo non abbia apprezzato di scoprire la notizia del bebé in arrivo dai giornali e non dal padre di suo figlio.

Gigi D’Alessio di nuovo papà, i figli Claudio e Ilaria approvano: “Sì alla famiglia allargata”

Arriva l’approvazione dei figli di Gigi D’Alessio alla new entry. Il cantante diventerà infatti papà per la quinta volta. Sarà Denise Esposito a regalargli la quinta gioia dopo i 4 figli avuti 3 con la prima moglie Carmela (Claudio, Ilaria e Luca) e Andrea con Anna Tatangelo. Arrivano da Claudio e Ilaria gli apprezzamenti e la felicità per il nuovo membro della famiglia in arrivo.

Il primogenito Claudio D’Alessio ha rilasciato a Di Più il suo commento a proposito del lieto evento nella vita del padre: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”, ha affermato il 35enne, felice per il padre come per l’arrivo del fratellino.

Anche Ilaria ha parlato a Di Più: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”.

Riguardo al rapporto con Denise ha detto: “C’è stata una conoscenza piacevole ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”.