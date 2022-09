Morte in un incidente a 28 anni, domani i funerali di Alessandra e Roberta

I funerali per Alessandra e Roberta, morte in un tragico incidente stradale. Lutto cittadino e chiusura attività commerciali.

I funerali di Alessandra e Roberta si terranno domani 13 settembre

“Domani, 13 settembre, si svolgeranno i funerali per Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Con l’intento di interpretare il sentimento dell’intera comunità cervinarese che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito i familiari delle giovani scomparse, è stato proclamato il lutto cittadino dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Nel contempo, e’ stata ordinata la esposizione a mezz’asta delle bandiere poste nel Palazzo comunale e la chiusura, sempre dalle ore 14.00 alle 18.00, di tutte le attività commerciali, dei pubblici esercizi e di ogni altra attività aperta al pubblico“. Così il Sindaco Caterina Lengua.

Lo schianto avvenuto poco prima dell’alba a Cervinara in cui hanno perso la vita le due 28enni

Sangue e tragico weekend sulle strade della provincia di Avellino. Due ragazze hanno perso la vita in un incidente avvenuto poco prima dell’alba a Cervinara. Una Fiat 500 rossa con a bordo quattro giovani si è schiantata contro un palo in via San Cosma. Ma la dinamica dell’ incidente è ancora poco chiara. A perdere la vita Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Entrambe 28enni e del posto. Ferite e ricoverate in ospedale le altre due occupanti Alessandra e Roberta erano molto amiche, entrambe laureate. Alessandra si era laureata di Medicina seguendo le orme del padre. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare le salme e mettere in sicurezza la zona. La notizia del drammatico incidente ha scosso l’intera Valle Caudina.