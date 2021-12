Il Napoli perde ancora pezzi, Osimhen positivo al Covid prima della Juve

Victor Osimhen è risultato positivo al Covid e ha rinviato il suo rientro in Italia e la prevista visita di controllo dopo l’infortunio con fratture multiple al volto. A darne notizia è il Napoli sui suoi profili social.

L’attaccante della Nigeria, in vacanza a casa, è risultato positivo al tampone effettuato prima della partenza; è asintomatico, e le autorità locali hanno disposto la quarantena. Il check up, informa il Napoli, è rinviato a dopo la negativizzazione. Resta in sospeso a questo punto la partecipazione del giocatore alla Coppa d’Africa, per la quale si sarebbe dovuto aggregare alla sua nazionale il 3 gennaio (ANSA).

Covid, guariti Insigne e Fabian Ruiz

Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz sono guariti dal Coronavirus. Lo annuncia il Napoli, che in una nota sui social ha ufficializzato i test negativi per il capitano e per il centrocampista spagnolo: “Insigne e Fabian negativi al Covid-19“, si legge in un tweet dell’account ufficiale del club di De Laurentiis. I due giocatori tornano così a disposizione di Luciano Spalletti in vista della gara del 6 gennaio a Torino, contro la Juventus.