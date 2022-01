Bimbo ricoverato al Santobono con trauma cranico, genitori interrogati dai carabinieri

È ricoverato in prognosi riservata al “Santobono” di Napoli un bimbo di un anno di Benevento per un trauma cranico. Sulla vicenda indaga la Procura, al fine di chiarire i motivi delle gravi condizioni di salute del neonato. Quest’ultimo era stato ricoverato nel Fatebenefratelli lo scorso 16 gennaio, per essere poi dimesso e trasferito all’ospedale San Pio.

l personale sanitario, però, ha deciso il trasferimento presso il Santobono di Napoli, maggiormente attrezzato per casi come quello del bambino di Benevento. I carabinieri hanno ascoltato più volte i genitori del piccolo, ma al momento non è stata ancora chiarita l’origine del profondo ematoma che presenta il piccolo.