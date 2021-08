Sesso in spiaggia tra ombrelloni e sdraio, il video finisce sui social: l'ira del sindaco

Un nuovo video con una coppia che fa sesso in spiaggia nel lungomare di Cefalù. Non è ancora chiaro quando sia stato girato il video, ma è prevedibilissima la dura reazione del sindaco della cittadina siciliana Rosario Lapunzina che nei scorsi giorni aveva condannato il gesto e auspicato una dura sanzione da parte delle forze dell’ordine. Dopo quello diffuso la scorsa settimana ) circola da ieri un altro breve filmato, questa volta girato in notturna, con un uomo ed una donna intenti a fare sesso in spiaggia, noncuranti della folla di persone che fino a tarda notte affolla il lungomare Giardina, da dove un passante ha girato il video. La volta scorsa il sindaco Rosario Lapunzina aveva commentato molto severamente l’accaduto, annunciando una denuncia a carico dei responsabili (ancora ignoti) ed invitando l’autore del video a collaborare per poter individuare la coppia che aveva “dato spettacolo”.

Il primo cittadino aveva anche invitato le autorità preposte ad intensificare i controlli diurni e notturni. Questo secondo video, che rimbalza in queste ore da chat in chat, non si sa quando è stato registrato, ma una cosa è certa: Cefalù non merita questo.

