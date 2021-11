Terza dose a Napoli per tutti, come farla senza prenotazione e dove

Sono in funzione i due hub dell’Asl Napoli 1 della Mostra d’Oltremare e della Fagianeria di Capodimonte, ma ci si può vaccinare anche nei distretti sanitari di base e presso le farmacie che hanno aderito, senza necessità di prenotazione; verranno utilizzati i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna). Inizialmente il limite fissato era di 6 mesi, ma con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della nuova determina dell’Aifa è possibile accedere al farmaco un mese prima della scadenza semestrale.

Terza dose vaccino Covid a Napoli a 5 mesi, come e dove farla

Come spiegato da Fanpage per ottenere la nuova dose di vaccino non è necessaria la prenotazione e nemmeno la registrazione sulla piattaforma online della Regione Campania: il cittadino può semplicemente presentarsi all’hub vaccinale (o dal medico di medicina generale o al distretto sanitario) con la tessera sanitaria, dalla quale verranno ricavati i dati della precedente somministrazione; unico requisito, che siano trascorsi almeno 5 mesi dalla precedente inoculazione (anche pochi giorni in meno comportano l’impossibilità di procedere). L’unico limite riguarda la fascia tra i 12 e i 18 anni, per la quale non è ancora arrivata l’autorizzazione dell’Aifa.