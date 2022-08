Va in ospedale per controlli, muore dopo due giorni dalle dimissioni dal pronto soccorso

La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per far luce sulla morte di Jonathan Gaddo Giusti, il 31enne morto sabato 6 agosto in casa sua dopo essersi sentito male ma dopo che, appena due giorni prima, era stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Al pronto soccorso il 31enne era andato per un malore ma poi era stato dimesso. Secondo quanto si apprende, sono in corso le acquisizioni delle cartelle cliniche e la procura di Prato potrebbe disporre presto l’autopsia.

Trattenuto in osservazione, era stato dimesso con i sintomi di quella che era stata valutata essere una congestione: due giorni fa si è sentito nuovamente male mentre era a casa ed è deceduto. Dipendente di un’azienda di termoidraulica, Jonathan Gaddo Giusti era anche calciante dei Verdi della Palla Grossa, gioco che è un’antica tradizione di Prato.

Tanti i messaggi di lutto e condoglianze sui social. Ieri gli amici a Prato hanno organizzato una manifestazione spontanea in suo ricordo. ‘Dopo aver appreso la terribile e triste notizia della scomparsa di Jonathan Giusti il quartiere ed i calcianti si stringono intorno alla famiglia ed al quartiere dei Verdi di San Marco. Non ci sono parole per descrivere la perdita di un ragazzo eccezionale come Gaddo’.