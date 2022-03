[Video]. La storia di Yelena Osipova, la 77enne arrestata in Russia per aver protestato contro la guerra

La polizia russa ha arrestato ieri una nota sopravvissuta all’assedio di Leningrado, la ottantenne Yelena Osipova, durante una protesta contro la guerra tenuta a San Pietroburgo.b Un video dell’arresto di Osipova pubblicato dal Guardian – che finora è stato visto più di 3,7 milioni di volte – mostra due agenti mentre rimuovono l’anziana donna dal corteo mentre centinaia di dimostranti gridano contro gli agenti.

La donna era in strada proprio a San Pietroburgo con in mano dei cartelli per protestare (uno dei quali recitava: «Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un vero eroe!), ma due agenti l’hanno presa in consegna e portata via, tra l’indignazione della folla. Il suo arresto è stato ripreso da diversi presenti, compresi alcuni giornalisti. È stato subito diffuso sui social ed è diventato virale, creando non pochi imbarazzo in Russia, data l’età avanzata della donna. Un fatto che ha generato un lungo dibattito, visto che c’è chi sostiene che la Osipova sia in realtà nata nel 1945, quando Leningrado non era giù più sotto assedio da parte tedesca. Ma al di là della data di nascita, resta l’inconfutbaile durezza del gesto.

Osipova ha vissuto l’assedio quando San Pietroburgo si chiamava ancora Leningrado e ieri ha partecipato alla protesta stringendo tra le mani due grandi cartelli con scritte di condanna del conflitto in Ucraina.

