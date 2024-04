Italia con 5 squadre in Champions: c’è speranza anche per il Napoli

PUBBLICITÀ

Con la qualificazione alle semifinali di Europa League e di Conference League di Roma e Atalanta, l’Italia ha ottenuto la certezza matematica di portare 5 squadre in Champions la prossima stagione, forte del primo posto nel Ranking Uefa.

5 squadre italiane in Champions

Numeri alla mano, seppure le tedesche (3) e le inglesi (1) dovessero andare fino in fondo nelle rispettive competizioni, l’Italia non potrebbe mai scendere sotto il secondo posto, da ciò la certezza di avere una squadra in più nella massima manifestazione continentale.

Ranking Uefa favorevole, caccia alla quinta piazza

Al momento il quinto posto in campionato è occupato dalla Roma con 55 punti, precedendo l’Atalanta a 51 punti e condividendo l’aver disputato una partita in meno rispetto al Napoli che segue a 49 punti.

Dunque, gli azzurri dovrebbero recuperare 6 punti e sperare che la Roma perda con l’Udinese nella gara sospesa per il malore accusato da N’dicka. O più verosimilmente risucchiare 7 punti nel caso in cui la sfida del Friuli dovesse terminare nella medesima situazione in cui è stata congelata (pareggio per 1-1 al 71′).

5 squadre italiane in Champions, Napoli chiamato al miracolo

Difficile ma non impossibile, visto che tra 10 giorni il Napoli ospiterà i giallorossi al Maradona e che gli uomini di De Rossi potrebbero essere un pò distratti in questo finale di campionato dalla voglia di alzare al cielo l’Europa League, sfuggita lo scorso anno soltanto ai calci di rigori.

Per fare ciò però i partenopei dovrebbero vincere tutte le gare rimanenti (in trasferta con Empoli, Udinese e Fiorentina e in casa con Roma, Bologna, Lecce) e sperare che la Roma 10 o al massimo 11 punti (dipende dal risultato di Udine) o addirittura 12 nel caso in cui il Napoli riuscisse a battere i capitolini con più di 2 gol di scarto, ribaltando così il risultato dell’andata. La Roma ha un calendario complesso dovendo affrontare in casa Bologna, Juventus e Milan (oltre al Genoa) e fuori casa con l’Empoli in corsa per la salvezza e lo scontro diretto con l’Atalanta.

Da tenere d’occhio anche l’Atalanta che culla il sogno di trionfare in Europa avendo una semifinale più agevole (Marsiglia) rispetto alla Roma e che punta alla finale di Coppa Italia. Calendario ricco di impegni per gli orobici, che difficilmente riusciranno a fare filotto in campionato. Gasp dovrà vedersela lontano da Bergamo con Monza, Salernitana e Lecce e con Empoli, Roma e Torino al Gewiss Stadium, dove dovrà recuperare anche il match coon la Fiorentina. Conti alla mano, per far sì che il Napoli possa arrivare al quinto posto, detto della Roma, l’Atalanta non dovrebbe fare più di 15 punti, La Lazio almeno un punto in meno degli azzurri, sempre che quest’ultimi vincano le ultime sei gare di campionato…

