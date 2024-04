WhatsApp, ora sarà possibile leggere i messaggi eliminati

PUBBLICITÀ

Quando su WhatsApp il destinatario di un messaggio vede che il contenuto risulta eliminato prima della sua lettura, la curiosità e l’idea dell’impossibilità nel ripristinare quel messaggio lo assalgono. Eppure non tutto è perduto. Grazie a dei particolari passaggi, WhatsApp cede e consente la lettura del messaggio pur se questo risultava nell’intestazione della chat eliminato.

Recuperare un messaggio eliminato per i dispositivi Android

Prima di arrivare al punto e leggere il messaggio eliminato, ricordiamo che questa impostazione fruisce tra i vari utenti dal 2017. Le modalità di recupero differiscono a seconda del dispositivo. Per quanto riguarda gli Android dalla versione 11 in poi è possibile recuperare in pochissimi passi il messaggio eliminato. Il primo passaggio è quello di accedere alle ‘impostazioni’ del dispositivo in possesso per poi selezionare la voce ‘notifiche’, pigiare subito dopo su ‘cronologia delle notifiche’ e attivare l’interruttore di fianco. A quel punto sarà possibile scorgere quel messaggio su WhatsApp che prima risultava eliminato.

E’ inoltre possibile recuperare tali messaggi anche in un altro modo: Eseguendo semplicemente il backup dei dati e ripristinare da un backup precedente. Per fare ciò, dovrete disinstallare completamente l’app dal dispositivo e rientrare con il processo di registrazione, quindi andare su Impostazioni di WhatsApp > Chat > Backup delle chat e cercare un backup precedente che contenga i messaggi cancellati. Sempre con la finalità di ripristinare i messaggi eliminati su WhatsApp si potrebbe anche usufruire dell’attività di terze app. Questo risulterebbe, però, più rischioso a causa della possibilità di furto dei dati personali. Un’app attendibile è ad esempio Get Deleted Messages.

Anche su iPhone sarà possibile leggere i contenuti cancellati

Su smartphone Apple, iCloud pure sarà possibile conoscere il contenuto dei messaggi cancellati tramite alcuni passaggi. Di tutto si occuperà direttamente il servizio cloud di Apple che avrà autonomamente salvato il messaggio in questione. Il backup su iCloud si attiva andando nelle impostazioni del telefono. Occorrerà cliccare sul proprio nome in alto, quindi su ‘iCloud’, e sotto ‘App che utilizzano iCloud’ sarà necessario cliccare su ‘Mostra tutto’ e infine attivare l’interruttore accanto a WhatsApp.