‘A Figlia d’’o Marenaro chiude per rifarsi il look: “Vi aspetta una sorpresa”

“Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto l’affetto che ci regalate ogni giorno, sia sui social ma soprattutto al ristorante, con la vostra presenza costante! Saremo chiusi fino al 9 Febbraio per rinnovare alcune aree e rendere ancora più bello il nostro ristorante. Ma le sorprese non finiscono qui: in questi giorni il mio staff di comunicazione saprà come intrattenervi!”. Questo il post apparso pochi giorni fa sulla pagina Facebook de ‘A Figlia d’’o Marenaro, storico ristorante di via Foria. Il ristorante chiude momentaneamente “per rifarsi il look” e riaprirà il 9 febbraio dopo il restyling e le vacanze per tutto lo staff. Tantissimi i commenti dei clienti affezionati che hanno promesso di fare visita alla titolare Assunta non appena i lavori nel locale saranno terminati.

“Buongiorno e buona domenica a tutti, noi vi salutiamo così! Oggi ultimo giorno prima della chiusura per restyling. Ci rivediamo il 9 febbraio!”, ha scritto ieri sul proprio profilo social il ristorante.

“Vi aspetta una sorpresa”

“Buongiorno amici, vi informo che saremo chiusi da Lunedì 17 Gennaio a Mercoledì 9 Febbraio: ci faremo ancora più belli ed al nostro ritorno vi aspetta una sorpresa!”, è il post pubblicato – e messo in evidenza su Facebook – lo scorso 11 gennaio da ‘A Figlia d’’o Marenaro.