Afragola. Sigaretta in bocca ad un bimbo, indignazione e segnalazione ai servizi sociali

Un bambino imboccato dalla propria madre, sarebbe una scena consueta e tenera se non fosse però che ad essere proposta alla bocca del piccolo, stavolta, non è una cucchiaiata di cibo ma bensì una boccata di fumo di sigaretta. È un’immagine tratta da una Stories Instagram, che alcuni utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, nella quale si vede un bambino costretto fumare da una mano femminile, che a detta dei segnalanti apparterrebbe alla madre del ragazzino e sarebbe residente ad Afragola.

“È un ‘immagine che descrive alla perfezione la deriva sociale che stiamo affrontando: adulti che pur di conquistarsi qualche minuto di celebrità sui social si cimentano in azioni scellerate che spesso coinvolgono i loro figli, mettendo a rischio la loro incolumità e diseducandoli. Non è il primo caso di genitori irresponsabili che ci viene segnalato e che denunciamo. Adulti che insegnano ai figli piccoli a fumare o che li mettono alla guida di moto o auto, che li istigano alla violenza, come il caso delle due gemelline incitate a combattere e a tirarsi i capelli.

Questo fenomeno sconcertante ha poi una forte ripercussione sul mondo dei giovanissimi che sempre più spesso si cimentano in imprese folli e sconsiderate per emulare quegli adulti irresponsabili e cercare la gloria sulle piattaforme social. Per arginare, quindi, il degrado culturale e sociale che sta dilagando nel modo virtuale serve intervenire innanzitutto sugli adulti, che vanno puniti, rieducati e, se è necessario, allontanati dai loro figli.”- hanno commentato Borrelli ed il conduttore radiofonico de la Radiazza Gianni Simioli.

“Abbiamo allertato le autorità per verificare se effettivamente la vicenda si è verificata in territorio afragolese, in tal caso provvederemo a chiedere l’intervento dei servizi sociali locali che dovranno effettuare delle verifiche. ”-ha concluso Salvatore Iavarone, coordinatore per l’area Nord di Napoli di Europa Verde.