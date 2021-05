Si chiama Nikita Contini il protagonista della foto che in queste ore sta spopolando sul web. L’immagine ritrae il momento dell’abbraccio con Piotr Zielinski, autore (sarà poi assegnato autogol a Venuti) del 2-0 sulla Fiorentina che sugella la vittoria al Franchi e proietta gli azzurri verso un posto Champions.

Nikita Contini e l’esultanza con Zielinski dopo il gol, il rapporto con Giugliano a suggellare la loro amicizia

Una corsa liberatoria verso il polacco, suo grande amico con il quale condivide più che un semplice spogliatoio. Ad accomunare entrambi è infatti anche il rapporto con Giugliano, città natale di Contini. Zielinski, invece, vive a Varcaturo. Una vicinanza che sugella un rapporto sempre più stretto tra i due. “L’esultanza di un intero popolo! Forza Napoli sempre! Appartenenza!“, ha scritto poi nelle ore successive lo stesso Contini sul suo profilo Instagram condividendo la foto dell’esultanza.

Ribery contro l’esultanza di Nikita Contini

Osimhen per Insigne, tocco per Zielinski e goal del 2-0 al Franchi. Tutto il Napoli a sommergere il giocatore polacco, dopo che questo era stato placcato dal terzo portiere Nikita Contini, in campo per festeggiare il raddoppio del compagno di squadra.

Come riporta però Goal, l’esultanza da parte di Nikita Contini non è piaciuta a Ribery, che in campo ha protestato con Abisso mentre i giocatori azzurri hanno fatto da pacieri. Il portiere del Napoli ha così ricevuto un giallo da parte del direttore di gara, mentre il francese ha continuato il match.

Dopo qualche secondo di rabbia, Ribery ha poi chiesto scusa alla panchina del Napoli. All’andata il match finì 6-0 in favore degli azzurri, ferita evidentemente ancora aperta negli animi dei giocatori viola che ieri, nonostante non avessero più nulla da chiedere alla classifica, hanno lasciato sul campo tutto ciò che avevano.