«Ero fidanzata con una donna, la conoscete tutti», la confessione di Aida Yespica

Aida Yespica ha fatto coming out svelando di aver amato una donna nel suo passato. Una relazione che è terminata a causa della fama di una delle due. L’ex fidanzata, a detta della showgirl, sarebbe una donna “che conosciamo tutti”.

La rivelazione di Aida Yespica

“In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”.

Durante il suo coming out la Yespica è entrata anche nei dettagli della focosa relazione: “Tra di noi c’era molta gelosia, più di quella che c’è stata nelle mie storie con altri uomini. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei ma una volta finita sono stata molto male. Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su ma c’è solo amicizia. Non c’è più quella passione di un tempo”.

Delia Duran: “Un flirt con Aida Yespica. Così io e Alex viviamo la mia bisessualità in casa”

Al Grande Fratello Vip Delia Duran confida di aver avuto un flirt con Aida Yespica. Lo fa nel corso di una chiacchierata con i coinquilini, rivelando così in maniera definitiva di avere interesse anche nei confronti delle donne. E di vivere, inoltre, col fidanzato Alex Belli, una relazione aperta. Se già in passato Delia aveva fatto coming out, è solo oggi che la modella venezuelana racconta di aver avuto una liaison con una collega dalle stesse origini: Aida. A rintracciare la sua confessione sono stati alcuni telespettatori della diretta h24 del reality show di Canale 5, in onda su La5, che hanno poi riportato tutto online.