Alberi caduti e strade allagate, Napoli e provincia svegliati dalla bomba d’acqua

Allagamenti e disagi a causa dell’intesa pioggia questa mattina a Napoli e provincia. Come al solito, è bastato un nubifragio per mandare la circolazione in tilt. Lunghe code di auto sulla Circumvallazione Esterna, strada dove si sono formati diversi corsi d’acqua che hanno di fatto reso impossibile la circolazione soprattutto all’altezza di Scampia-Melito-Mugnano. Discorso simile anche in via Labriola con le rotonde impraticabili a causa dell’acqua. Segnalato nel quartiere la caduta di alberi. Per allagamenti, chiusa la stazione del Museo della Metropolitana linea 1.

In via Vigliena, zona San Giovanni a Teduccio, ferma la linea 4 del tram a causa degli allagamenti che hanno riguardato anche sul Lungomare Caracciolo, a Pianura e in via Marano-Pianura. In provincia, nell’area giuglianese e fascia costiera disagi in via Marchesella, via San Nullo, Varcaturo. Segnalazioni anche in altre zone dell’area metropolitana di Napoli.

A Caivano è caduto un pino nella scuola rompendo il cancello e cadendo sulla strada provinciale Caivano Cardito, per fortuna le scuole sono ancora chiuse, altrimenti a quell’ora quella strada è piena di traffico e sarebbe successa una tragedia.