Giugliano si sveglia fortunata, vinto un milione di euro con il 10eLotto

Nella provincia di Napoli sono finite quattro vincite tra le 10 più alte del concorso: la prima ad Afragola da 31.875 euro con i numeri 6-18-19-71 sulla Ruota di Napoli, a Napoli 22.500 euro con i numeri 6-18-19 sulla Ruota di Napoli, a Quarto 13.500 euro con i numeri 6-18-19 sulla Ruota di Napoli e l’altra a Giugliano in Campania da 9.750 euro con i numeri 6-19-68 sulla Ruota di Napoli, come riporta l’Agenzia Agimeg.

Il 10eLotto premia Giugliano in Campania con una vincita da 1.000.001 euro realizzata con un ‘10’ in un’estrazione frequente. Si tratta della seconda vincita più alta centrata con il 10eLotto nel 2022, sopra solamente i 2.500.000 euro vinti a Soveria Simeri lo scorso 7 Luglio. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 3,24 miliardi di euro.

La fortuna bacia Baranello dove un fortunato giocatore ha centrato con LottoPiù una quaterna, quattro terni e sei ambi, sulla Ruota Nazionale con i numeri 10-12-23-44-88 dal valore di 50.596 euro.