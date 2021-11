Arzano in lacrime per Alessandra, positiva al Covid aveva partorito due gemelli

Arzano piange Alessandra De Rosa, la mamma di 31 anni si è spenta al Policlinico di Napoli. La donna era ricoverata da metà ottobre in terapia intensiva a causa del Covid.

Ha partorito prematuramente due gemelli, risultati anch’essi positivi al virus ma, come riporta Fanpage.it, ora in discrete condizioni di salute.

Alessandra, incinta di due gemelli, aveva contratto il Covid vedendo peggiorare rapidamente le sue condizioni. Non vaccinata, la giovane è stata sottoposta alle cure mediche del caso. Ricoverata al Policlinico, è stata poi trasportata in terapia intensiva. Successivamente è stata sedata e la sua respirazione affidata alle macchine. I gemellini di cui era incinta sono stati fatti nascere prematuri mentre lei era sedata.

La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Lascia un marito e 5 bimbi. I funerali di Alessandra si svolgeranno oggi, sabato 27 novembre, nella chiesa del Sacro Cuore ad Arzano.

“Il destino ha voluto così. Così crudelmente feroce, ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te della Donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E solo un arrivederci. Ti amerò per tutto il resto della mia vita”, è il messaggio del marito.