Allerta meteo anche per martedì 8 ottobre, la decisione sulle scuole a Napoli e Provincia

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato fino alle 14 di domani martedì.

Da ieri sera e fino alle 21 di oggi è in vigore l’allerta meteo gialla per piogge e temporali su tutta la Campania, tranne che per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), e venti forti o molto forti su tutta la regione con conseguente mare agitato.

La proroga dell’allerta riguarda «venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche» su tutta la Campania e «mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte» delle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana).

La Protezione civile del Comune provvederà alla chiusura del sottopasso Claudio mentre il servizio comunale Verde della Città ha disposto la chiusura per la giornata di domani dei parchi pubblici.i cimiteri cittadini resteranno aperti. Per quanto concerne le scuole il servizio comunale che si occupa di edilizia scolastica, alla luce delle criticita’ previste per domani, ritiene opportuno che la platea scolastica venga informata dai dirigenti scolastici della necessità di non praticare le aree esterne alberate e pertinenziali agli edifici scolastici e di non praticare le strutture esterne adibite ad aree ludiche. Di questo sono stati informati i tecnici delle 10 municipalita’.