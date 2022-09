Ambra Angiolini ritrova l’amore, paparazzata insieme a un noto attore

Ambra Angiolini volta pagina. Archiviato il rapporto con Max Allegri (durato 5 anni e finito, a quanto pare, per un tradimento) ora l’attrice è vicina a un altro uomo. L’ex volto di Non è la Rai è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna a Roma in compagnia dell’attore Francesco Scianna. I due sono stati fotografati durante una serata di coppia, seduti a un tavolino di un bar con lui che le sfiora la coscia e poi a passeggio complici e affiatati, mentre si scambiano un abbraccio romantico e appassionato.

Se si tratti di una cotta temporanea o di amore vero è presto per dirlo, ma ciò che evince dagli scatti è una invidiabile complicità. Le mani che si intrecciano, gli abbracci a occhi chiusi, i sorrisi teneri e i volti che si sfiorano. Ambra Angiolini e Francesco Scianna si sono conosciuti per motivi di lavoro nel 2016, quando sono stati protagonisti dello spettacolo teatrale “Tradimenti”.