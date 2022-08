Amore sfrenato sulla ruota panoramica, coppia si fa travolgere dalla passione davanti ai bimbi

Sesso a 45 metri di altezza su una ruota panoramica. Una coppia è stata arrestata per aver fatto l’amore, davanti ad alcuni bambini, nel parco divertimenti Cedar Point, a Sandusky (Ohio), negli Usa. A segnalare l’atto alcuni ragazzi, due maggiorenni e gli altri minorenni, che hanno riferito alla polizia locale di aver notato i due, travolti dalla passione, su un carrello dietro di loro. Secondo il rapporto degli agenti, i testimoni avrebbero visto l’uomo e la donna nudi, in preda a effusioni erotiche: “Hanno anche affermato che potevano sentire il carrello tremare e vedere sia il maschio che la femmina muoversi avanti e indietro”, come riporta anche Fresnobee.com.

Sembra che gli innamorati si siano anche accorti di essere osservati, ma, noncuranti, avrebbero sorriso, continuando a fare sesso. Sorpresa dalle forze dell’ordine, la coppia ha provato a giustificarsi, affermando che lei si sarebbe chinata per raccogliere qualcosa e lui l’avrebbe aiutata. Soltanto in un secondo momento, dopo un lungo interrogatorio, i due avrebbero confessato di aver fatto l’amore, chiarendo di non sapere che gli spettatori della scena fossero minorenn