Annalisa partorisce 4 gemelli, la storia della ‘supermamma’ in Campania

Annalisa Zollo è diventata madre di 4 gemelli dopo il parto all’ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli. Per molti l’accaduto a Benevento è stato un fatto eccezionale. La mamma di Francesco, MariaLuisa, Luigi e Arianna è stata intervistata dall’emittente TvSette.net

“E’ stato un viaggio meravigliosa ed un successo perchè non sapevamo dopo poter arrivare. I piccolo adesso stanno bene, questo per me è la gioia più grande” ha detto la mamma. Anche il papà è apparso emozionato davanti alle telecamere: “C’è parecchio da fare e speriamo che ci sia aiuto dell’amministrazione comunale. Non ho un contratto fisso ma a tempo determinato”.

Il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella ha dichiarato: “Mi sono appena recato all’Ospedale Fatebenefratelli per portare le mie felicitazioni alla coppia di neo genitori sanniti che ha dato alla luce quattro gemelli, Francesco, Maria Luisa, Luigi e Arianna. A loro, alla mamma, Annalisa Zollo, ed al papà, Marco Parrella, auguro una buona vita. Un ringraziamento particolare va alla ginecologa, dott.ssa Annalisa De Blasio, presente in sala parto, e a tutto lo staff del reparto di ostetricia e ginecologia, per questo parto record… Se fosse sempre così, raddoppieremmo la popolazione a Benevento!”.