Antonio non ce l’ha fatta, Giugliano piange il giovane papà: aveva 37 anni

La città di Giugliano piange uno dei suoi figli: Antonio dell’Aquila, 37 anni, è morto nelle scorse ore a causa di un brutto male contro cui lottava da tempo. Lo scorso febbraio l’intera comunità si mobilitò per aiutarlo tramite una gara di solidarietà. Con un post pubblicato sui social la moglie Carla chiedeva ai donatori con sangue RH negativo di recarsi all’Ospedale Cardarelli dove Antonio era ricoverato. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto amici e parenti, ma anche i tantissimi che avevano speso momenti di preghiera per lui. Oltre alla moglie lascia due bimbi piccoli.

Il cordoglio social per Antonio dell’Aquila

“Ti voglio ricordare così la bella persona che eri amico mio ne abbiamo fatte giocate di bigliardo in insieme un ragazzo d’oro nn ti potrò mai dimenticare mi hai spezzato il cuore Antonio dell’aquila sono venuto a casa tua ma nn ti potevo vedere in quello stato r.i.p Leone come tu mi chiami a me” scrive Ciro su Facebook.