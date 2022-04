Bloccato in strada armato, arrestato il nipote del boss Vigilia

La sua presenza armato in strada potrebbe essere l’ennesima conferma del clima di tensione che da settimane attraversa l’area flegrea e in particolare Soccavo, dove, al pari della vicina Fuorigrotta, sarebbe in atto una riorganizzazione di gruppi criminali. L’ennesima ‘prova’ che qualcosa sta covando sotto le ceneri è l’operazione eseguita dagli uomini della sezione Falchi della squadra mobile di Napoli (dirigente Alfredo Fabbrocini) che ieri hanno notato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente. L’episodio è avvenuto in via Palazziello nella zona vecchia di Soccavo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola a tamburo calibro 38 caricata con cinque cartucce e risultata rubata nel dicembre 2019 e un involucro contenente 0,35 grammi di cocaina. Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo presso il ballatoio dell’appartamento dell’uomo dove hanno rinvenuto 20 bustine contenenti 22 grammi circa di marijuana, una busta con 110 grammi circa della stessa sostanza, 33 bustine con 80 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

In manette il nipote del boss Vigilia

In manette è così finito Gaetano Vigilia 23enne napoletano figlio di Antonio Vigilia ‘o stuort ma soprattutto nipote del boss Alfredo Vigilia ‘o nir. Il giovane dovrà rispondere di detenzione di arma comune da sparo con relativo munizionamento, ricettazione e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua presenza armato in strada potrebbe essere la spia di tensioni latenti tra i gruppi della zona alcuni dei quali si starebbero riorganizzando forse spalleggiati da alleati della zone vicine. Solo una settimana fa proprio a Soccavo era stata segnalata una stesa (leggi qui l’articolo) con sette bossoli recuperati dagli agenti in via Filippo Bottazzi.