Assorbenti gratis, l’Università di Padova installa i distributori in tutte le sedi

Assorbenti gratuiti all’Università di Padova. A fare il primo passo, nel 2021, erano stati i dipartimenti di Scienze Statistiche e Matematica. Ora, entro fine anno, l’Ateneo installerà distributori di assorbenti igienici in ognuna delle 32 sedi dipartimentali. Per ritirare gli assorbenti basterà chiedere un gettone nelle portinerie delle sedi di dipartimento. “Abbiamo avviato quasi due anni fa una sperimentazione che riguarda urgenze relative a un bene di primaria necessità”, sottolinea Antonio Paoli, prorettore al Benessere dell’Università di Padova. “Ora andremo a rendere strutturale e capillare la presenza dei distributori”.

La ‘sperimentazione’ avvenuta lo scorso anno ha riscosso un grande successo nonché enorme consenso tra le studentesse, così i vertici dell’Ateneo hanno deciso di estendere l’iniziativa. “Siamo da sempre molto attenti alle esigenze di studentesse e studenti, impegnandoci nel rendere i luoghi del nostro ateneo inclusivi e accoglienti” ha detto Antonio Paoli al Gazzettino.

Plauso delle studentesse

“Le mestruazioni sono ancora stigmatizzate, da qui la nostra decisione di rendere i distributori ben visibili. Inoltre, anche se gli assorbenti non sono più tassati come beni di lusso, restano comunque una spesa esosa. Poterne usufruire invece gratuitamente nei luoghi di istruzione lancia un importante messaggio” ha detto Anna Tesi, rappresentante degli studenti in Consiglio di amministrazione con Udu Padova.