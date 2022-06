Beccata la banda del colpo da 3 milioni a Verratti, il ‘tesoro’ nascosto nel doppio fondo dell’auto

La fuga è durata soltanto pochi giorni, i presunti ladri che domenica notte avevano fatto irruzione nella villa di Ibiza presa in affitto per le vacanze da Marco Verratti e dalla moglie Jessica Aidi per uscirne con un bottino da circa 3 milioni di euro sono stati fermati dalla Polizia Nazionale spagnola.

Secondo quanto riportato dal Diario di Ibiza, la Policía Nacional ha provveduto all’arresto di due persone al porto di Denia (Comunitat Valenciana) e altre quattro, appartenenti allo stesso gruppo criminale, a Malaga. Al momento dell’arresto i ladri avevano con sé gran parte del bottino, nascosto in un doppio fondo allestito nell’auto. I criminali fanno parte di una banda di albanesi e spagnoli con diversi precedenti nello svaligiare le case.

Il bottino

Paricolarmente ricco il bottino che i malviventi erano riusciti a portarsi via. Come spiegato dal centrocampista del Psg presso la Guardia Civil di St. Josep de Sa Talaia, la banda ha sottratto 10.000 euro in contanti e diversi oggetti di valore, gioielli, orologi e diamanti, che il calciatore ha valutato in circa 3 milioni di euro. Il maxi furto era avvenuto nella villa di Cala Jondal di proprietà di Ronaldo il Fenomeno grazie a una finestra lasciata aperta per errore.