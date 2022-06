L’Azienda dei trasporti pubblici di Milano ( ATM ) sta cercando anche a Napoli nuove persone che guidino bus, tram e filobus nel capoluogo lombardo.

ATM cerca personale: manifesti affissi anche a Napoli

Per questo motivo, un’imponente campagna di affissione è stata messa in atto nei punti strategici della città per raggiungere quanti più occhi possibili. In particolare questi manifesti si trovano per lo più nei pressi delle stazioni di metro e funicolare. “La mobilità di Milano ha bisogno di te” recita lo slogan che quanto meno suscita un’amara ironia.

Le posizioni di lavoro offerte da ATM

Sono numerose le posizioni di lavoro aperte, riguardano sia quelle nel management aziendale che quelle da autisti. Fra le quali spicca la “Conducenti di linea del futuro“. Cioè un progetto che si chiama “persone da conseguire“. Cioè personale da adibire alla guida di tram, autobus e filobus ma che al momento non ha esperienza.

La nota sul sito dell’azienda

Si legge sul sito dell’ATM: “L’assunzione sarà finalizzata al realizzarsi delle seguenti condizioni. Conseguimento, entro il termine di 10 mesi dal superamento dell’iter di selezione aziendale, della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) Persone, quale titolo necessario allo svolgimento della mansione. Oltre al conseguimento della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del DM 88/99″.

L’azienda sosterrà gli oneri sostenuti

Inoltre: “Gli oneri sostenuti per iscrizione e frequenza al corso CQC Persone, e sostenimento del relativo esame, saranno a carico direttamente di ATM per i candidati che sceglieranno di avvalersi dei servizi offerti da una delle autoscuole convenzionate. In alternativa, per i candidati che conseguissero il predetto titolo abilitante attraverso una autoscuola non convenzionata, ATM riconoscerà il 50% degli oneri sostenuti a tal fine. Entro il massimale di complessivi euro 800,00, a titolo di rimborso spese“.

Requisiti minimi e titoli preferenziali

“Si ricercano candidati maturi e responsabili, dotati di spiccato senso civico ed etico, che riconoscano nel ruolo di conducente l’opportunità di investire il proprio impegno e la propria professionalità per garantire ai passeggeri un servizio di trasporto costantemente efficiente, sicuro e confortevole. Patente D/DE; disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi; idoneità sanitaria“. Poi vi sono titoli preferenziali (diploma superiore e conoscenza dell’inglese) e delle attitudini. “Orientamento al cliente; gestione dello stress; elevata soglia dell’attenzione; spiccate doti di problem solving; precisione e affidabilità“. (Fanpage)