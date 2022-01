Bimbo di un anno grave al Santobono, ha un trauma cranico: ascoltati i genitori

Un bimbo di un anno è ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli, dove le sue condizioni vengono ritenute molto gravi a causa di un trauma cranico: al momento è in prognosi riservata. Il piccolo è originario della provincia di Benevento e, come si legge su fanpage.it, lo scorso 16 gennaio è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli, nella città sannita, a causa di un trauma cranico. I genitori l’hanno portato in ospedale privo di sensi e, con il passare dei giorni, le sue condizioni sono peggiorante al punto da rendere necessario il trasferimento al Rummo, altro nosocomio beneventano. Nonostante il cambio di struttura, le sue condizioni si sono nuovamente aggravate, al punto che è il piccolo è stato portato all’ospedale pediatrico napoletano.

Intanto, le forze dell’ordine stanno cercando di far luce su quanto accaduto e, a questo proposito, hanno ascoltato più volte i genitori del piccolo i quali pare non abbiano fornito indicazioni precise ai carabinieri sull’incidente che ha causato il grave ematoma al piccolo.