Lacrime e dolore per Camilla, l’avvocatessa morta a 25 anni in un incidente: “Mancherà la sua dolcezza”

Camilla di Pumpo, una ragazza di 25 anni, ha perso la vita ieri notte in un terribile incidente stradale avvenuto nel centro di Foggia, tra via via Matteotti angolo via Urbano. La giovane si trovava a bordo della sua Fiat Panda quando, per motivo ancora in fase di accertamento, si è schiantata frontalmente contro un’altra vettura. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale 118, la 25enne è deceduta in ospedale poco dopo. La ragazza era molto conosciuta in città e faceva parte dell’Aiga – l’associazione italiana giovani avvocati – di Foggia.

Il post straziante dell’Aiga dopo la morte di Camilla

«Con il cuore straziato, questa mattina piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla di Pumpo, nostra socia e amica, di 25 anni». Questo quanto si legge in un post su Facebook dell’Aiga foggiana. «Giovane e promettente avvocato, amica sincera e leale, amorevole compagna del nostro Presidente Mario Aiezza, lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Mancheranno i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del Tribunale, mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d’animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere. Mancherà lei, profondamente, a tutti noi. A Mario e a tutti i familiari, in questo momento di inconsolabile dolore, l’abbraccio forte e sentito di tutta la famiglia AIGA».