Blitz della Guardia Costiera di Napoli, sequestrate oltre 2 tonnellate di prodotti scaduti

Gli uomini della Guardia Costiera appartenenti agli uffici marittimi della Direzione Marittima della Campania, hanno eseguito una massiccia attività di controlli su tutta la filiera della pesca e, in particolare, sulle rivendite all’ingrosso e al dettaglio di prodotti freschi e congelati. L’azione, scattata dal 20 maggio, ha portato al sequestro di circa 2 tonnellate di prodotti ittici freschi (prevalentamente molluschi bivalvi quali cozze, vongole, lupini, ostriche, cannolicchi e tartufi) e congelati a vario titolo illecitamente detenuti e immessi in commercio.

Numerose le fattispecie illecite, penali ed amministrative rilevate; dalla frode nell’esercizio del commercio all’introduzione in commercio di prodotti ittici sottomisura provenienti da zone di cattura estera non consentite, alla detenzione di prodotti ittici congelati o freschi da lungo tempo scaduti o rinvenuti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità. L’Asl, intervenuta sui luoghi delle operazioni ha sancito la non edibilità dei prodotti in questione.

Preceduta da una mirata attività di intelligence investigativa, l’operazione, imperniata su alcune delle maggiori piattaforme distributive di prodotti ittico/alimentari freschi e congelati ha visto impegnati sul territorio oltre 200 uomini della Guardia Costiera.

Nel complesso sono state rilevate:

– 250 ispezioni, per un totale complessivo di sanzioni irrogate pari a 60.000 euro;

– il sequestro di circa 2.500 kg di prodotti ittici sia freschi che congelati, in cattivo stato di conservazione.