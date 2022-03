Covid, il Governo annuncia il cronoprogramma per uscire dallo stato di emergenza

“Grazie al Green Pass abbiamo evitato chiusure come invece accaduto in altri paesi. Domani 17 marzo ci sarà il Cdm che definirà un cronoprogramma di accompagnamento di uscita dallo stato di emergenza che non verrà rinnovato. Se siamo in una fase nuova è grazie alla campagna di vaccinazione e dobbiamo insistere perche milioni di persone devono fare ancora prima dose”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al question time alla Camera.

Il green pass ha rappresentato un pezzo essenziale del contrasto al Covid, fino ad oggi è stato scaricato 262 milioni di voilte nelle sue tre fattispecie. “Il 91% degli over 12 ha avuto la prima dose: sono numeri tra i più alti del mondo. Siamo a 38 milioni di dosi” ha detto il ministro della Salute, alla Camera. (ANSA).

Il bollettino Covid in Campania

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Covid in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 7.595 positivi su 42.581 tamponi esaminati, 1.585 in meno di ieri con 7.863 test processati in meno. Di questi, 6.208 su 29.768 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.387 su 12.813 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,84%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 18,20%.

Se sale a 9.793 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 574 ricoverati con sintomi, 21 in più di ieri, e 38 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.