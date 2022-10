Arriva il bonus funerale in provincia di Napoli: “650 euro di sconto”

La trovata pubblicitaria della ditta Pezzella è destinata a far discutere, infatti, i titolari hanno ideato il bonus funerale. Si tratta di 650 euro che si sottraggono direttamente dal costo della funzione per il “caro estinto”. Nessun passaggio burocratico, quindi dovrebbe essere una garanzia di successo a differenza delle lungaggini dell’Inps a cui vanno incontro i richiedenti per altri bonus.

Il grande cartellone pubblicitario dell’azienda di Casoria specifica però che il “trattamento di favore” si applica solo per i funerali delle famiglie che si trovano sotto la soglia dei 30mila euro certificati con l’Isee. Lo slogan scelto dalla ditta è “Siamo vicini alle famiglie”, inoltre, sul cartellone c’è spazio anche per una nota di colore e di scaramanzia rappresentata dal curniciello rosso.

I COSTI DI UN FUNERALE

I costi di un funerale dipendono da alcuni fattori che possono incidere molto sul prezzo finale del servizio. Si parte dal costo della bara che varia a seconda del tipo di legno, della sua lavorazione e degli accessori.

Un’altra voce di spesa che incide per il 20% è il carro funebre. Si può scegliere dal semplice mezzo furgonato con vetri, fino alla macchina lussuosa. Nella maggior parte dei casi vengono inclusi anche i servizi di vestizione e igienizzazione della salma, ma è possibile richiedere del personale aggiuntivo, ad esempio per trasportare la bara fuori dalla chiesa. Gli altri fattori da considerare sono la spesa per i fiori e quelli per l’urna, nel caso in cui si scelga la cremazione.

Quando si parla di un funerale completo si fa riferimento a quel funerale che comprende tutti i servizi essenziali e in particolare la vestizione della salma, documenti e permessi, la bara, il trasporto con il carro funebre e la sepoltura.

I costi dei funerali variano tra Nord, Centro e Sud Italia. Mentre il costo medio di un funerale nel Nord è pari a 2450 euro, nelle regioni del Centro si paga in media 2.500 euro, invece al Sud la spesa media è di 2300 euro.