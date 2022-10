Omicidio del boss Maisto a Giugliano, chiesta la conferma delle condanne per i fratelli Maisto e Luigi Giuliano

Omicidio del boss Maisto, chiesta anche in Appello la condanna per i boss Francesco e Giuseppe Maisto. In primo grado erano stati condannati l’agguato ai danni di di Luigi Maisto, figlio del boss Alfredo ucciso a Napoli il 22 ottobre nel 1979. Francesco e Giuseppe Mallardo incassarono 16 anni di reclusione, mentre i i boss “pentiti” di Forcella Luigi e Guglielmo Giuliano 9 anni e 4 mesi di reclusione. Sono stai proprio loro a fare luce sulla vicenda. A indagare sull’omicidio avvenuto in piazza Matteotti è stato il sostituto procuratore di Napoli Henry John Woodcock proprio sulla base delle rivelazioni dei Giuliano. L’agguato scattò in piazza Matteotti pochi minuti dopo la mezzanotte. Luigi cadde sotto il fuoco delle pistole davanti a un circolo. Nel raid rimasero feriti anche Enrico Maisto, Luigi Panico e Francesco Ciccarelli. Il reato di tentato omicidio è caduto in prescrizione.

L’omicidio avvenne nel 1979, il 22 ottobre. Giorno della faida tra i Mallardo emergenti e i Maisto alleati con il gruppo Sciorio.

L’agguato in piazza Matteotti pochi minuti dopo la mezzanotte. Luigi si trovava dinanzi al circoletto e cadde sotto il fuoco delle pistole. Rimasero feriti in quell’occasione anche Enrico Maisto, Luigi Panico e Francesco Ciccarelli. Subito dopo ai carabinieri giunse la notizia di un repentino allontanamento dal zona di una fiat 125. Ma i militari intercettarono anche una fiat 126 e una A 112. Ne nacque un inseguimento ma i veicoli riuscirono a defilarsi. La fiat 125 fu ritrovata bruciata. Nella macchina furono ritrovate due pistole calibro 38 e un fucile da caccia. Il caso rimase insoluto fino quando i pentiti non hanno parlato ed il caso è stato riaperto.

A raccontare tutto è stato Luigi Giuliano, ex boss di Forcella, che accusò se stesso di questo omicidio tirando in ballo anche il fratello. Fu il suo primo delitto perpetrato dopo la decisione della “Cupola”. Maisto andava fatto fuori per fare spazio ai fratelli Mallardo i quali avevano anche sete di vendetta per la morte del padre, anche lui assassinato. I Mallardo avevano bisogno di appoggi perché temevano la forza dei Maisto.