Calvizzano piange Sara Ricciardiello, oggi i funerali della 18enne: “Dolore immenso”

Si terranno questo pomeriggio alle 17.30, presso la parrocchia San Giacomo a Calvizzano, i funerali di Sara Ricciardiello. La giovane, appena 18 anni, è volata via lasciando un vuoto enorme in tutta la comunità che in queste ore si sta stringendo intorno alla famiglia.

La ragazza era stata coinvolta in un incidente in via S. Nullo a Licola in cui già perse la vita sul colpo un ragazzo. Venne trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stata intubata, per poi essere trasferita al Cardarelli di Napoli.

Nel terribile schianto che ha visto coinvolta Sara, perse la vita il 25enne Marco Merone, di Pozzuoli. Sara frequentava il Carlo Levi di Marano e nei mesi scorsi tantissimi, tra amici e anche professori, hanno condiviso l’appello per la raccolta del sangue, compreso il sindaco. La 18enne è stata in coma farmacologico per diverso tempo ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Il cordoglio del sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi

“Ci sono giorni che non dovrebbero esistere e cose che non dovrebbero mai accadere. Oggi la comunità piange la scomparsa della giovanissima diciottenne Sara Ricciardiello e di Antonio Agliata. Sara ha lottato a lungo, dopo quel tragico incidente a Licola, ma non ce l’ha fatta. Antonio anche lui dopo un terribile impatto con lo scooter è deceduto ieri a Calvizzano, in Via Mazzini. Due destini legati, due notizie terribili che mai avremo voluto ricevere. È un giorno tragico per il nostro paese. Siamo estremamente addolorati. Sono due lutti tremendi. In questo momento ogni parola è superflua. Siamo affranti come amministratori, come padri e come madri. Un abbraccio sentito alla famiglia di Sara e alla famiglia di Antonio. La terra vi sia lieve”.

“Oggi ho avuto una notizia che mi ha sconvolto immensamente, ma vorrei solo che questo sia il mio incubo, il mio cuore si è fermato insieme al tuo, non posso credere che tu abbia deciso di andare via… i tuoi ricordi, le nostre risate tutto…. Io questo non lo rivedrò mai più. Tu non meritavi di stare lì…. Avevi una vita immensa avanti piena di sorrisi, hai combattuto fino All’ l’ultimo respiro, credendo che alla fine …. E invece è successo tutto ciò di inaspettato, non avrei mai immaginato questo. Piccola mia ti prego dimmi che tutto questo sia solo un brutto sogno…. Non posso accettarlo questo, che dolore immenso…. Mi manchi …” scrive un’amica sui social.

“Una preghiera per questo piccolo angelo volato via troppo presto un grandissimo abbraccio alla sua famiglia” si legge ancora.