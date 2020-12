Campania verso la zona gialla, i tempi per la decisione: due ipotesi

Il meccanismo delle fasce ideato dall’esecutivo con il Dpcm di metà novembre prevede dei tempi ben precisi: ci vogliono almeno due settimane per passare ad una fascia di minor rischio. Sono i tempi tecnici che al ministero della Salute definiscono de-escalation. E se la Lombardia è in dirittura d’arrivo (domenica) per l’agognata fascia gialla, alla Campania potrebbe servire almeno un’altra settimana.

Quattro regioni potrebbero cambiare colore: Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania. Da venerdì la cabina di regia CTS-ministero della Salute potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora: secondo indiscrezioni raccolte da Sky, la Lombardia, per esempio, potrebbe entrare in fascia gialla da subito.

Anche il Piemonte, stando ai dati dei contagi, dovrebbe passare da zona arancione a zona gialla. La Campania, insieme alla Toscana, potrebbe diventare gialla immediatamente o tra una settimana. Tra le regioni che invece hanno visto aumentare i casi c’è il Veneto.

«Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Ho parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza che come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale per entrare in vigore domenica», annuncia ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana spiegando come: «Il trend dei numeri si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi tenuti da tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio».

Ipotesi slittamento per la Campania zona gialla

E la Campania? I dati della nostra regione sono incoraggianti, la curva è in discesa ma mancano i tempi tecnici per passare alla zona gialla. La Lombardia, infatti, passa dalla zona rossa a quella arancione il 29 novembre mentre la Campania subisce sì lo stesso percorso ma esattamente una settimana dopo. L’inizio della discesa, quindi, se i numeri saranno confermati per la Campania nelle prossime ore inizierà dal 20 dicembre. Appena qualche giorno prima di Natale e una settimana dopo la Lombardia.