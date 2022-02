La Campania torna in zona bianca, calano contagi e ricoveri covid. Alla luce dei dati della cabina di regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre la nostra regione, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in bianca. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato del Ministero della Salute.

Fortunatamente è ancora in calo il tasso di contagio. Secondo dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 3.536 i nuovi positivi al Covid su 35.540 test effettuati. Otto i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduti in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva, con 54 posti letto occupati, – 3 rispetto a ieri, al pari che in degenza con 830 posti letto occupati, -40 rispetto a ieri.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 3.536 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 2.706 Positivi al molecolare: 830

Test: 35.540

di cui:

Antigenici: 22.331

Molecolari: 13.209

Deceduti: 8 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduti in precedenza ma registrato ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 54

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 830

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.