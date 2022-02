Mariagrazia ancora in pericolo di vita, nonna Margherita: “Crediamo nel miracolo”

«Sei arrivata nella nostra vita già consapevole di dover essere forte una guerriera perché il tuo papà non ti ha mai voluto ed ad un certo punto non voleva neanche tu esistessi più ed ha iniziato a farti del mare ogni giorno di più prima emotivamente e più fisicamente ma noi abbiamo sempre visto in te un MIRACOLO sei quel raggio di sole che cambia l’umore di chi la circonda. Sei la nostra forza, la nostra forza, la nostra guerriera». Sono le parole di nonna Margherita, la parente di Mariagrazia, influencer napoletana che vive e lavora a Londra.

Il trasporto in ospedale della giovane

La giovane è finita in ospedale diversi giorni fa per un problema cardiaco che l’ha costretta al ricovero in una struttura della capitale inglese. Le notizie dei giorni precedenti erano tutt’altro che rassicuranti, con le condizioni della giovane influencer che sembravano in peggioramento. In diversi video pubblicati oggi su Facebook, nonna Margherita si dice ancora preoccupata per le condizioni della nipote.

Nonna e nipote insieme hanno numerosi follower sui social. L’11 febbraio Mariagrazia ha postato sui suoi social una foto con la flebo dal St Thomas’ Hospital di Londra. “Ho sempre preteso il massimo da me e dalla vita, mi sono sempre detta non puoi accasciarti adesso ora, no potevo permettermelo, tuttavia negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto,ero convinta si trattasse di un banale colpo di vento invece… per fortuna anche se lontana dalla famiglia sono in una nazione che vola a livello ospedaliero. Anche se la sorpresa è stata un brutto colpo. Tornerò presto sognatori”, ha scritto.