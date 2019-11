“Capo serve un taxi?” scoperto abusivo alla stazione di Napoli

Continua a pieno ritmo l’azione di contrasto avviata dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania e finalizzata ad arginare il fenomeno degli illeciti amministrativi commessi da persone che svolgono abusivamente la loro attività nelle aree di pertinenza della stazione.

Nei giorni scorsi i poliziotti della Polfer hanno sanzionato un cinquantunenne napoletano che svolgeva in maniera del tutto illegale l’attività di “tassista”.

L’uomo aveva messo a punto una tecnica ingegnosa: individuava le fermate degli autobus più affollate e, transitandovi con l’autovettura, adescava clienti tra gli utenti in attesa, sostituendosi così in maniera indebita al servizio di linea. Condotti i “clienti” a destinazione, tornava in zona e ripeteva l’attività a ciclo continuo. L’altro giorno, però, il cinquantenne è stato fermato dagli agenti della Ferroviaria. I poliziotti hanno proceduto alla contestazione dell’illecito con il ritiro della carta di circolazione del veicolo. Tutti gli atti sono stati inviati alla Motorizzazione Civile di Napoli che dovrà disporre il periodo di sospensione della carta di circolazione.

Al titolar di una licenza NCC (Noleggio Con Conducente), invece, è stata notificata nei giorni scorsi l’ordinanza ella Motorizzazione Civile con la quale gli viene sospesa la carta di circolazione per un periodo di due mesi.

L’uomo era stato sanzionato recentemente sempre dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania in quanto, sorpreso a procacciare clienti in un’area destinata al servizio taxi, era stato sottoposto ad un controllo amministrativo che aveva rilevato degli inadempienti alle prescrizioni previste dalla licenza di noleggio con conducente.

In particolare il titolare di licenza era risultato non in regola con la compilazione dei fogli di servizio giornalieri che in alcuni casi erano addirittura omessi, contravvenendo così alla normativa vigente.

Nei giorni scorsi la Motorizzazione Civile di Napoli, con apposita ordinanza, ha disposto la sospensione della carta di circolazione per un periodo di due mesi.