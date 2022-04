Casalnuovo sotto choc per la morte del piccolo Antonio, ucciso dal trattore guidato dal papà

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del piccolo Antonio, il bimbo di 3 anni incastrato sotto al trattore a Casalnuovo. I carabinieri sono intervenuti allertati dal 118. Dalla prima ricostruzione sembra che il piccolo sia rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore sul quale il padre 36enne era a bordo mentre stava effettuando dei lavori in un fondo agricolo adiacente la propria abitazione.

Il bimbo è deceduto sul colpo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della tenenza di Casalnuovo e dei militari del nucleo investigativo di castello di cisterna. La salma del bambino è stata trasferita al II policlinico di Napoli per l’autopsia a disposizione dell’autorità giudiziaria dove verrà effettuata l’autopsia. Saranno gli esiti degli esami medico-legali a fare piena luce sulla vicenda e a stabilirne con precisione la dinamica.

Sotto choc la città di Casalnuovo, in particolare la frazione di Casarea, al confine con Volla, dove ieri si è verificata la tragedia. L’uomo stava guidando il trattore mentre lavorava il suo pezzo di terreno. Nel frattempo suo figlio di tre anni è riuscito a eludere la sorveglianza di alcuni suoi parenti che lo stavano tenendo a bada e si è pericolosamente avvicinato al trattore in movimento. È stato un attimo. Il piccolo è stato travolto e ucciso sul colpo dalla macchina agricola. Il papà non ha potuto fare nulla.