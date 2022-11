Champions League, sorteggio ottavi: il Napoli sfiderà l’Eintracht Francoforte

Si sono svolti alle 12 alla Casa del Calcio di Nyon i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League 2022-23. A febbraio sarà l’Eintracht Francoforte ad affrontare gli azzurri di Spalletti.

Napoli, sfida contro l’Eintracht Francoforte: l’analisi

Sarà una doppia sfida affascinante per il Napoli contro l’Eintracht Francoforte. I tedeschi sono i campioni in carica dell’ultima edizione di Europa League e pertanto non sono un gruppo da sottovalutare. I tedeschi vengono da un buon girone terminato a 10 punti dietro il Tottenham di Conte e non stanno sfigurando in una Bundesliga dove si trovano attualmente al quinto posto. Nella rosa ritroviamo l’italiano Luca Pellegrini, rientrato nell’affare che ha portato Filip Kostic alla Juventus, oltre che il talento francese Evan Ndicka, nel mirino dei migliori club d’Europa. In ottima forma anche il trequartista giapponese Daichi Kamada, che nel suo score vede ad oggi 7 gol e 3 assist. I precedenti però sono del tutto sfavorevoli agli azzurri: in 3 incontri (uno nel 1969 in coppa delle Alpi e due nella Coppa Uefa del 1994), il Napoli ha perso in tutte e 3 le occasioni.

I precedenti del Napoli in vista degli ottavi di finale

Il Napoli proverà dunque il colpo grosso tentando di sfatare il tabù dei Quarti di Finale mai raggiunti nella storia del club. Per fare ciò gli azzurri avranno il lieve ma utile vantaggio di giocare in casa al Maradona, cosa mai banale, il round di ritorno, che si svolgerà tra il 7 e il 15 marzo (quello di andata sarà invece giocato tra il 14 e il 22 del mese di Febbraio). L’ultimo ottavo del Napoli risale alla stagione 2019-20, quando gli azzurri uscirono contro i catalani del Barcellona dopo il pareggio per 1-1 nella città partenopea con un goal memorabile di Dries Mertens e la sconfitta per 3-1 al Camp Nou. Gli antichi padroni spagnoli non portano bene al Napoli che uscì anche nel 2016-17 contro il Real Madrid. Si decise invece ai tempi supplementari nel 2011-12 contro i londinesi del Chelsea.

Le date degli ottavi di finale

Le gare d’andata sono in programma per il 14/15/21/22 febbraio. Quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo.

Format e regolamento

Le partite saranno con gare d’andata e di ritorno. Le teste di serie giocano il ritorno in casa. La regola dei gol trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.