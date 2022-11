Infermiera 28enne muore dopo un malore nel Casertano: visitata poche ore prima del decesso

Tragedia nel Casertano. Si è spenta a soli 28 anni la giovane Anna Giulia, infermiera dipendente della Villa del Sole e originaria di Recale. La ragazza si era recata, nella serata di sabato, a casa di un’amica per trascorrere la serata insieme. Ma si sarebbe sentita male sotto l’appartamento e di lì il trasporto in ospedale, dove il suo cuore ha cessato di battere pochi attimi dopo.

INFERMIERA 28ENNE MORTA, GIA’ UN MALORE IN MATTINATA

La giovane si era già sentita male nella mattinata di sabato, e per questo si era fatta visitare presso l’Ospedale di Marcianise. L’elettrocardiogramma avrebbe però escluso pericoli, non evidenziando nulla di anomalo. Saranno necessari, quindi, ulteriori accertamenti medico-legali.

Figlia unica, la sua morte ha gettato nello sconforto la comunità di Recale. La stessa clinica casertana, dove la ragazza prestava servizio, ha voluto ricordarla sui social: “Porta il tuo sorriso in Paradiso”, si legge nel post della struttura sanitaria dell’Appia. In tanti la ricordano per la sua disponibilità con i pazienti ed il suo sorriso contagioso. “Ogni commento è superfluo. Sempre sorridente durante il lavoro. Ricordiamola così, esempio per tutti noi”, scrive un medico della clinica.