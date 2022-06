Chef Bruno Barbieri ad Ischia, una puntata di Quattro Hotel dedicata all’isola

Bruno Barbieri ad Ischia per una puntata di Quattro Hotel, il reality in onda su Sky Uno e NowTv condotto dallo chef emiliano. Sull’Isola Verde, Bruno Barbieri ha visitato quattro alberghi tra Ischia Porto, Sant’Angelo, Casamicciola e Forio d’Ischia. Scelti sia per la posizione che li colloca nel bel mezzo delle bellezza naturalistiche dell’isola di smeraldo, sia per le terme che da sempre la contraddistinguono.

I 4 hotel selezionati si trovano nelle diverse località dell’isola verde

La puntata è stata girata ad inizio aprile nei 4 alberghi selezionati. Che sono, nello specifico: Punta Chiarito, in località Panza nel territorio di Forio d’Ischia; Casa Celestino di Sant’Angelo; La Madonnina a Casamicciola Terme; l’Hotel Hermitage di Ischia. Oltre ad Ischia, il programma ha poi visitato anche Sicilia, Roma, Romagna e Marche. Inoltre, da quest’anno il programma prevede che uno degli alberghi visitati in ogni puntata da chef Barbieri riceva un sigillo green, una certificazione sulla sostenibilità.

Da quest’anno il programma ha aggiunto un nuovo parametro di giudizio: la sostenibilità

Il format resta, per il resto, invariato. Ogni albergatore assegnerà un voto per la struttura, l’offerta e i servizi degli hotel degli altri al termine di ogni visita, accompagnati dal titolare e da chef Barbieri. A questi voti, alla fine della puntata, si aggiungono quelli di chef Bruno Barbieri, che determineranno poi il vincitore. Quest’ultimo riceverà cinquemila euro da spendere per migliorare ulteriormente la struttura. L’appuntamento, dunque, è a partire dal 30 giugno con la nuova stagione, come già annunciato dallo stesso chef: “Ragazzi, siete pronti a partire con me per questa nuova stagione? Io sono già bello carico“, ha scritto Barbieri su Twitter. (Fanpage)