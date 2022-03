MasterChef 2022, vince Tracy. La Campania sul podio con il giovane Carmine da Battipaglia

Masterchef Italia 21/22 ha trovato la sua vincitrice: è Tracy

La vincitrice di Masterchef

Il programma di cucina più amato d’Italia è terminato portando sul podio dell’undicesima stagione tre talentuosi ragazzi. Al primo posto vediamo Tracy Eboigbodin annunciata dalla voce di Giorgio Locatelli uno dei tre giudici, insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Due anime che si abbracciano quelle di Tracy: una nigeriana che rappresenta le sue origini, il suo passato e la sua cultura, e l’altra italiana che invece esprime il suo profondo amore per il cibo. Una ragazza di soli 28 anni che ha fatto la cameriera di sala, è stata premiata grazie allo spettacolare mix della sua tradizione nigeriana dalle origini e il suo presente in Veneto

La vittoria di Tracy è meritatissima

La sua preparazione, L’abbraccio, ha voluto idealmente portare pace nel suo tormentao percorso che ha portato la ragazza a partecipare alla finale di Masterchef. Le due ore e mezza della sfida finale hanno esaltato anche le caratteristiche di Carmine e Christian, gli altri finalisti, ma Tracy ha dimostrato di avere una marcia in più sfruttando quel “Girl Power”.

Una vittoria che è stata commentata anche da numerosi ex chef del cooking show firmato Sky, a cominciare da Francesco Aquila, il vincitore dell’edizione di Masterchef dell’anno passato, che ha scritto sulla pagina Instagram del programma di Masterchef: “Complimenti ti passo lo scettro”, e ancora: “Meritato …ti passo lo scettro grande”.

Con la vittoria dell’undicesima stagione di Masterchef, Tracy si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette dal titolo “Soul Kitchen – Le mie ricette per nutrire l’anima” (edito da Baldini&Castoldi in uscita il 15 marzo) e l’accesso ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Al secondo posto Carmine Gorassi da Battipaglia

Al secondo posto sul podio di MasterChef Italia troviamo Carmine Gorassi tanto giovane quanto determinato. Il signorino, come lo chiama Barbieri, ha le idee chiare. Vuole diventare uno chef pluristellato. Il ragazzo che sperava di vincere però non si abbatte, per egli questo è solo l’inizio, il punto di partenza.

Inoltre Carmine non si dimentica delle sue origini. Egli proviene da Battipaglia e per quanto cercasse di scappare da lì si rende conto che ormai essa è radicata in lui. Per questo non può far altro che portarla nei suoi piatti.

Al terzo posto di MasterChef Italia Christian Passeri

Al terzo posto sul podio di MasterChef Italiacon Carmine e Tracy, c’è Christian Passeri. Lo studente universitario iscritto al corso di Ingegneria Chimica Alimentare di Torino. Egli ha fatto assaggiare il suo menù intitolato: “La mia storia e quella della cucina”.