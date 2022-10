Dalla guerra contro Cutolo alla Nuova Famiglia, il documentario sui Moccia

Dalla guerra di camorra degli anni ’80 la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo ne uscì sconfitta, ma nacque il nuovo cartello criminale della Nuova Famiglia. I clan storici di camorra e nuovi affiliati combatterono il ‘professore vesuviano” per imporre una borghesia criminale in grado di controllare appalti pubblici e le imprese di costruzione negli anni del post terremoto in Irpinia.

Tra i protagonisti indiscussi della Nuova Famiglia c’è la dinastia dei Moccia, con il primato della prima donna in Italia ad essere stata accusata di mafia e poi assolta Anna Mazza. Era madre di Luigi Moccia che ha parlato con gli autori del documentario, per ammettere le colpe di una guerra di camorra feroce, ma anche per scagionarsi.

Clan Moccia tra Napoli e Roma

L’incontro con Luigi Moccia è avvenuto poche settimane prima della sua condanna, in primo grado, per associazione mafiosa. Mentre l’accusato difende la sua nuova vita e quella della famiglia, la procura di Napoli e quella di Roma, invece, continuano a indagare ancora i Moccia. Nella ristorazione e nel mercato del petrolio avrebbero fatto valere la loro potenza di fuoco. Il documentario è il terzo episodio di “Mafia Connection”, la serie prodotta da Videa Next Station per Warner Bros Discovery, che andrà in onda sabato alle ore 21:25 su Nove.

“I signori della camorra” racconterà anche le vittime, quelle che nei territori della provincia di Napoli ci sono solo nati, subendone però le conseguenze. Verrà tratteggiata la storia di Antimo Giarnieri, morto per errore, per un regolamento di conti che non era diretto a lui. E ancora la storia di Patrizia che porterà nelle Salicelle, il difficile quartiere di Afragola che invece ribolle di umanità e resistenza, piegata dalle possibilità succhiate via dalla criminalità organizzata. “I signori della camorra” è stato scritto da Marco Carta e Carmen Vogani, la regia è di Lorenzo Giroffi mentre il racconto è condotto dal giornalista Nello Trocchia.