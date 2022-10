Vivono in una scuola abbandonata da 10 anni: denunciate 12 persone nel Napoletano

Nola, i carabinieri denunciano dodici persone per l’occupazione abusiva di una scuola materna abbandonata. Le trentacinque persone presenti nell’ex scuola vi vivevano abusivamente da dieci anni.

Scuola occupata da dieci anni

Trentacinque persone di un’età compresa tra i trenta ed i quarantasette anni vivevano all’interno della struttura abusivamente ormai da ben dieci anni. L’ex scuola materna era stata infatti scelta dai sei nuclei famigliari come propria “abitazione”. La scelta è però costata cara alle sei famiglie, 12 persone sono state infatti denunciate dai Carabinieri i restanti 23 abitanti abusivi sono tutti bambini.

Le indagini sulle sei famiglie

I militari dell’Arma hanno fatto la scoperta in Via Guglielmo Pepe ed una volta accertata l’abusività delle famiglie hanno proceduto con denunciare tutti gli adulti presenti. I 12 sono infatti stati denunciati non solo per invasione di terreni o edifici ma anche per furto. A seguito della scoperta occupazione i militari sono infatti venuti a conoscenza di altri azioni illegali messe in atto all’interno dell’ex scuola materna. Le sei famiglie avevano anche effettuato allacci abusivi sulla rete idrica ed elettrica pubblica. Questo ha creato dei danni per svariate migliaia di euro.

I carabinieri a seguito della scoperta hanno allertato gli enti competenti e l’amministrazione comunale ha proceduto con lo sgombero della scuola materna occupata. Il provvedimento preso dal Comune di Nola prevede anche la ricerca di un alloggio consono alle 35 persone che per dieci anni hanno vissuto abusivamente all’interno dell’edificio, e che sono quindi ovviamente sprovviste di un tetto. Procedono inoltre le ricerche, da parte dei militari dell’Arma, sui 12 denunciati. Le indagini vertono soprattutto sulle verifiche del Reddito di Cittadinanza. Il sussidio è in contrasto con l’illecita residenza motivo per cui i militari stanno procedendo con le verifiche dei dodici denunciati, nel caso in cui uno di loro dovesse anche essere un percettore.